Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu

Nike, Türkiye'de gerçekleşen gümrük mevzuatındaki yeni düzenlemelere atıfta bulunarak, teslimatların beklenen süre ve koşullarda gerçekleştirilemeyeceğini belirtti ve bu nedenle Türkiye'deki online satış operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü spor giyim üreticisi Nike, resmi internet sayfasında Türkiye'deki müşterilerine yönelik önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, Nike.com ve Nike App aracılığıyla Türkiye'den yapılan alışveriş işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye gümrük kanunlarında gerçekleşen değişikliklerin, tüketicilerin online alışveriş tecrübesine olan etkileri detaylı bir şekilde incelenmekte.

Nike, söz konusu incelemeler tamamlanana kadar, Türkiye'den verilecek siparişlerin teslimatında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, bu hizmeti askıya aldığını ifade etti. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışveriş süreçlerinin en iyi şekilde işlemesi için gerekli tüm çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz" dendi.

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