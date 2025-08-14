Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama

Rijeka Sportif Direktörü Darko Raic-Sudar, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Niko Jankovic ile ilgili konuştu. Tecrübeli futbol adamı, oyuncunun transferi ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...

Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

"TRANSFER İPTAL OLMADI"



Sudar, transferle ilgili gelen bir sorunun ardından yaptığı açıklamada "Jankovic'in Fenerbahçe'ye transferi için her şey yazıldı ama transferin iptal olmadığını söyleyebilirim." dedi.



Rijeka forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Jankovic, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'dan Eray Yazgan için açıklama!