Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama

Fenerbahçe'nin Rijeka'da forma giyen Niko Jankovic ile anlaştığı ve hatta oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığı iddia edilmişti. Resmi açıklama yapılmazken, Hırvat ekibinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Rijeka Sportif Direktörü Darko Raic-Sudar, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Niko Jankovic ile ilgili konuştu. Tecrübeli futbol adamı, oyuncunun transferi ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...

gjg.jpeg

Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdiYılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

"TRANSFER İPTAL OLMADI"

Sudar, transferle ilgili gelen bir sorunun ardından yaptığı açıklamada "Jankovic'in Fenerbahçe'ye transferi için her şey yazıldı ama transferin iptal olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Rijeka forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Jankovic, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildiGalatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'dan Eray Yazgan için açıklama!Galatasaray'dan Eray Yazgan için açıklama!

Son Haberler
Su çekildi, Sapanca’da tarihi kilise gün yüzüne cıktı
Su çekildi, Sapanca’da tarihi kilise gün yüzüne cıktı
İBB soruşturmasında çok sayıda tutuklama talebi...
İBB soruşturmasında çok sayıda tutuklama talebi...
“Önümüzdeki aylarda erken seçimden isteyebilir” Cumhur İttifakı sarsılıyor mu?
“Önümüzdeki aylarda erken seçimden isteyebilir” Cumhur İttifakı sarsılıyor mu?
Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama
Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama
Sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu
Sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu