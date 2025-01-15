Nikola Jokic NBA tarihine geçti. Böylesini kimse yapamadı

Kaynak: DHA
Nikola Jokic NBA tarihine geçti. Böylesini kimse yapamadı

Denver Nuggets’ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic NBA tarihine geçti. Sırp yıldız, kimsenin yapamadığını başardı.

NBA’de Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic tarihe geçti. Sırp pivot 15 bin sayı, 7 bin 500 ribaund ve 5 bin asist barajına ulaşan en hızlı isim olmayı başararak NBA tarihine geçti. NBA’in yıldız oyuncuları arasında gösterilen ve aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nın en güçlü silahlarından biri olan Jokic, dün Dallas Mavericks'e karşı oynanan maçın 2’nci çeyreğinde yaptığı asistle NBA tarihine geçti.

EN HIZLI OYUNCU OLDU

3 kez MVP seçilen oyuncu, daha önce 799 maçla bunu başaran efsane basketbolcu Larry Bird'e ait olan 15 bin sayı, 7 bin 500 ribaund ve 5 bin asist barajını sadece 709 maçta geçmeyi başardı ve bu barajı geçen en hızlı oyuncu oldu.

Dallas'a karşı 118-99 kazandıkları maçta üçüncü çeyreğin sonlarında kariyerinin 146’ncı triple-double'ına imza atan Jokic, 31,2 sayı ve 13,2 ribaund ortalamalarıyla kariyer rekorları kırmıştı.

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