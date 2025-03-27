Nikola Jokic'in dönüşü muhteşem oldu

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Nikola Jokic'in dönüşü muhteşem oldu

NBA’de Denver Nuggets, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti. Denver’ın yıldızı Nikola Jokic, sakatlıktan döndüğü maçta harika bir performans sergiledi.

NBA'de Denver Nuggets, yıldızı Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 127-117 mağlup etti. Sakatlıktan dönen Jokic maçı 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle tamamladı.

Sol bileğindeki sakatlık sebebiyle Nuggets'ın son 5 karşılaşmasını kaçıran Sırp basketbolcu, Denver Ball Arena'daki geri dönüş maçında 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 30. "triple-double"ına imza attı.

Ev sahibi ekipte Michael Porter, 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bucks'ta ise Brook Lopez, 26 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Denver Nuggets, 46 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunurken Milwaukee Bucks, 40 galibiyet ve 32 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.

NBA’de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 114-119

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-126

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 86-116

Phoenix Suns-Boston Celtics: 102-132

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