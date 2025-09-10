Nikon ve RED'den devrim: ZR ve V-RAPTOR XE sahneye çıkıyor

Nikon Corporation, sinema ve üst seviye prodüksiyonlar için tasarlanan, Nikon ile RED Digital Cinema'in teknolojik sinerjisinin bir ürünü olan yeni Z CINEMA serisi kamerası ZR'yi duyurdu. Tam kare sensörlü ve serinin en hafif modeli olan ZR, yaratıcılara Nikon'un optik mükemmelliyetçiliği ile RED'in sinema mirasını bir arada sunuyor.

RED'İN R3D FORMATI VE SİNEMATİK RENK BİLİMİ

ZR, RED'in endüstri standardı R3D RAW video kodlayıcısına dayanan ve Nikon kameralar için özel olarak geliştirilen R3D NE formatını destekliyor. Bu format, RED kameralarla renk eşleştirmesini mümkün kılıyor. 12-bit RAW olarak 6K/59.94p ve 4K/119.88p dahili kayıt yapabilen kamera, 15+ stop dinamik aralık ve ISO 800/ISO 6400 çift taban ISO duyarlılığı ile olağanüstü bir görüntü kalitesi vaat ediyor. Kullanıcılar, ayrıca, RED'in sinematik görünümünü kolayca elde etmek için "Sinematik Video" modunu veya Nikon Imaging Cloud'dan indirilebilen 9 farklı "Imaging Recipe" ön ayarını kullanabilecek.

DÜNYADA BİR İLK: DAHİLİ MİKROFONDA 32-BİT FLOAT SES KAYDI

ZR, değiştirilebilir lensli kameralar arasında bir ilki gerçekleştirerek hem dahili hem de harici mikrofonlarla 32-bit float ses kaydını destekliyor. Bu sistem, sahnede ses seviyesi ayarı yapmaya gerek kalmadan, en yüksek seslerden en düşük fısıltılara kadar her şeyi bozulma olmadan kaydediyor. Nokia'nın OZO Audio teknolojisiyle güçlendirilmiş dahili mikrofon, "Ön (Süper Yönlü)", "Tüm Yönler", "Stereo (İki Kulaklı)" dahil beş farklı ses alma deseni sunuyor.

KOMPAKT TASARIM, ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜK

Yaklaşık 540 gram ağırlığındaki (pil ve hafıza kartı hariç) ZR, serinin en hafif ve taşınabilir modeli. Buna rağmen, 1000 cd/m² parlaklığa ve tam DCI-P3 renk uzayı kapsamına sahip, 4 inç'lik geniş, yüksek çözünürlüklü bir monitörle geliyor. 16:10 en-boy oranı, çekim parametrelerinin canlı görüntünün dışında gösterilmesine olanak tanıyarak kareyi tamamen görmeyi kolaylaştırıyor.

NİKON'UN AI ODAKLAMA VE ISI YÖNETİMİ

Nikon'un derin öğrenme tabanlı AI konu algılama teknolojisi ve Z9'da da bulunan EXPEED 7 işlemcisi ile güçlendirilen kamera; insanlar, hayvanlar ve araçlar dahil dokuz farklı konuyu yüksek doğrulukla takip edebiliyor. Fan olmadan tasarlanan verimli ısı dağıtım sistemi, harici güç kaynağı ile 6K/60p'de 125 dakikaya kadar kesintisiz kayda olanak tanıyor.

BULUT ENTEGRASYONU VE GENİŞLETİLEBİLİRLİK

ZR, kullanıcıların renk dereceleme efektlerini kamera üzerinde önizleyebilmeleri için LUT (Look-Up Table) yüklemeyi destekliyor. Ayrıca, Frame.io Camera to Cloud entegrasyonu sayesinde, NX MobileAir uygulaması üzerinden çekilen videolar doğrudan buluta yüklenerek post prodüksiyon iş akışı hızlandırılıyor. Nikon kameralardaki ilk dijital aksesuar pabucu, iki yönlü iletişim ve güç sağlayarak yeni nesil aksesuarlarla uyumluluk sunuyor.

RED'DEN YENİ BİR MODEL: V-RAPTOR XE

Nikon'un yan kuruluşu RED Digital Cinema ise, V-RAPTOR [X] serisinin özünü taşıyan daha erişilebilir fiyatlı yeni modeli V-RAPTOR XE'yi duyurdu. VV (Large Format) boyutundaki 8K çözünürlüklü global shutter sensörünü koruyan model, bağımsız yaratıcılar için sinema kalitesinde görüntüyü hedefliyor. Nikon ve RED, Z CINEMA serisi çatısı altında sinema sektörünün geniş ihtiyaç yelpazesine hitap etmeyi sürdürecek.