Nikon yeni aynasız fotoğraf makinesi Z50II'yi tanıttı

Nikon, Z50II model APS-C boyutlu aynasız fotoğraf makinesini tanıttı. Z50II, Nikon’un amiral gemisi Z9’da kullanılan EXPEED 7 görüntü işleme motoruna sahip. Bu özellik, otomatik netleme (AF) performansını artırarak özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar gibi hareketli objeleri fotoğraflamayı kolaylaştırıyor. Ayrıca Nikon’un derin öğrenme teknolojisi sayesinde, kamera çekim modunu otomatik ayarlayarak kullanıcıya sadece görüntüye odaklanma imkanı sunuyor.

Z50II, görüntü işleme seçeneklerini genişleten yeni bir “Picture Control” butonuyla donatıldı. Nikon, bu buton ile kullanıcıların tek tuşla renk ve kontrast gibi ayarları değiştirebilmesine imkan tanıyor. Bunun yanı sıra “Imaging Recipes” özelliği, kullanıcıların Nikon Imaging Cloud üzerinden önerilen renk ayarlarını indirerek kişisel bir stil oluşturmasını sağlıyor.

Yüksek Parlaklık ve Kolay Görüntüleme Özellikleri

Z50II’nin yerleşik elektronik vizörü (EVF), yüksek parlaklık sunarak dış mekanda dahi detayları rahatça görüntüleme imkanı veriyor. Bu özellik, özellikle parlak ışık altında çekim yaparken göz yorgunluğunu azaltıp, kullanıcının daha net kareler yakalamasını sağlıyor. EVF, çekim esnasında doğal bir bakış açısı sunarak fotoğrafçının sahneye daha fazla odaklanmasını sağlıyor.

Gelişmiş Video Performansı ve Canlı Yayın Desteği

4K UHD video kaydını destekleyen Z50II, profesyonel video çekimlerinde de kullanılabilecek yüksek kaliteli videolar sunuyor. Video çekimlerine yönelik ürün inceleme modu ve kendiliğinden çekim başlatma özelliği, özellikle vlog çekimlerinde kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Ayrıca, USB üzerinden bilgisayar ya da telefon bağlantısı ile çevrimiçi toplantılar ve canlı yayınlarda da üstün görüntü kalitesi sunuluyor.

Ekstra Özellikler ve Uzaktan Çekim Kontrolü

Yeni MC-DC3 uzaktan kumanda kablosu, Z50II ile uyumlu olup, uzun pozlamalarda ya da tripod kullanımında sarsıntısız çekim sağlıyor. Ayrıca, Z50II’nin 100 ile 51200 arasında geniş ISO aralığı sayesinde düşük ışıkta dahi yüksek detaylı görüntüler elde edilebiliyor.