Nikotin vücuttan nasıl atılır

Editör: Erkavim Yıldırım

Her içilen sigaranın nikotini vücutta 3 gün kalıyor. İnsan sağlığı için çok zararlı. Kalp krizi veya felce neden oluyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bazı sebze ve meyvelerle bunların suyu bunu azda olsa önlüyor. İşte o besinler:

Havuç Suyu

Nikotin cildinize de çok zarar verir. Bu yüzden havuç tüketmenizde fayda var. Havuç suyunu tüketirseniz cildinizin yenilenmesini ve nikotinin vücudunuzdan atılmasını sağlayabilirsiniz.

Su

Su vücudumuz için başlı başına yarar ve olmazsa olmaz. Nikotinin atılması için vücudun susuz kalmaması gerekir.

Ispanak

Çiğ ıspanak tüketin. Nedeni ise ıspanak pişirildiğinde, içerdiği vitaminler ve folik asidi kaybedir. Bunlar vücudun nikotini temizlemesi için gerekli maddelerdendir.

Brokoli

Brokoli, vücuttaki metalleri ve toksinleri yok etmede çok etkilidir. Kanseri önleme konusunda oldukça önemlidir ve her şeyden önce C ve B5 vitaminleri açısından en iyi kaynaklardan biri olduğu için oldukça değerli bir besindir.

Biber

Ispanak gibi biberi de çiğ yemek gerekir. Biraz doğrayın ve salatalara ekleyin. Tütünün tüm olumsuz etkilerinden kurtulmak için gerekli vitaminleri içerisinde bulundurur.

Kivi

Bol miktarda vitamin içerir oldukça faydalı bir meyvedir. Diğer bir faydası ise nikotini vücuttan atar. Sigara içenler kivi tüketip en azından nikotinden bir nebze de olsun kurtulabilirler.

Zencefil

Herhangi bir yemeğinize zencefil katmanız sigarayı bırakmanıza hatta nikotin gibi toksinleri temizlemede büyük yardımcı olacaktır.

Isırgan

Isırgan çokça demir ve dezenfektan özelliği bulunan maddeler içerir. Yani vücudu dezenfekte etmek için birebir bir bitkidir. Nikotini de vücuttan söker atar.