Niksar'a 70 bin m²'lik dev proje: Sadece cezaevi değil, bölgeye can suyu

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

​Proje, 60 lojman, meslek edindirme kursları ve üretim alanları gibi sosyal bileşenleriyle istihdam yaratmayı hedefliyor.

Ayrıca, ziyaretçi trafiğiyle bölge esnafına da ekonomik bir canlılık getirmesi bekleniyor. İhalesi tamamlanan kompleksin 600 gün içinde bitirilmesi planlanıyor, ancak sürecin hızlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Milletvekili Beyazıt, projeye destek veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu yatırımın, diğer kalkınma projeleriyle birlikte Niksar'ı bölgenin "parlayan yıldızı" haline getireceği belirtiliyor.