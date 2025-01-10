Nilay diziden ayrıldı mı? Kızılcık Şerbeti'ne veda mı etti?

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni yıl öncesi büyük bir yangın finali ile tatile girmişti. Yangından sonra diziden hangi oyuncuların ayrılacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Dizinin yayınlanan son bölümünde ise dizi karakterlerinden Nilay'ın hayatını kaybettiği görüldü. Dizinin son sahnelerinde hastaneden haber geldiği ve tüm aile üyelerinin hastaneye gittiği görülürken Nilay'ın yıllar sonra ortaya çıkan annesinin de 'kızım gitti' diyerek ağladığı görüldü.

Dizideki oyunculuğu ile çoğu zaman sosyal medyada eleştiri alan oyuncu Feyza Civelek'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise henüz tam olarak netleşmedi.

Kızılcık Şerbeti Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demişti. Feyza Civelek'in dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olmasından dolayı diziden tamamen ayrılma ihtimali ise izleyiciler tarafından şüphe ile karşılanıyor.

Diziden ayrılan diğer isimler ise Görkem karakteri ve babası oldu.