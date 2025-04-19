Nilay'ın cenaze sahnesi sosyal medyada yine olay oldu

Kızılcık Şerbeti’nin 97. bölümü, Pembe’nin cenazesiyle açıldı. Son iki bölümdür duygusal sahneleriyle öne çıkan dizide seyirci gözyaşlarını tutamazken, bu kez Nilay karakterinin bir sahnesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Pembe karakterinin doğum gününde Işıl tarafından zehirlenerek hayatını kaybetmesi, dizide büyük bir kırılma yarattı. Bu veda sahnesiyle diziden ayrılan Pembe’nin ardından, yeni bölümle birlikte bambaşka bir hikâyeye adım atıldı.

Kral Kaybederse dizisi kadrosuna katıldı. Kızılcık Şerbeti'nde 'tükenmişti'

Nursema’nın Pembe'nin yerini alması, Mustafa’nın ise akıl sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başlaması, sezon finali öncesinde büyük bir kaosun habercisi oldu.

Ceren Karakoç, Doğukan Güngör ve Emrah Altıntoprak gibi isimler, anne acısını yaşayan karakterleriyle göz doldururken, Nilay karakteri Feyza Civelek'in oyunculuğu yine gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe'nin vedasında kriz büyüyor

Feyza Civelek’in canlandırdığı Nilay’ın cenaze sahnesindeki performansı ise izleyiciyi şaşkına çevirdi. Ağlamaya çalıştığı anda gülümsemesiyle dikkat çeken Civelek, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Daha önce de oyunculuğu tartışma konusu olan Civelek, bu sahneyle birlikte yeniden eleştirilerin hedefi haline geldi.