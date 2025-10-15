Nilgün Belgün de yapay zekayı kullananların arasına katıldı. Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

" TANIŞTIK VE YAKIŞTIK!"

Yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı bir fotoğrafta kendisini dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ile yan yana gören Belgün, paylaşımına "En sonunda tanıştık ve yakıştık!” dedi.

“SEN NELERE KADİRSİN”

Belgün paylaşımına "En sonunda tanıştık ve yakıştık! Yapay zeka sen nelere kadirsin. Eğlenceyi, gülmeyi, muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok" notunu düştü.

"BANA BUNU YAPAMAZSIN"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanat camiasından da esprili yorumlar geldi. Belgün’ün yakın dostu Nükhet Duru, gönderiye “Bana bunu yapamazsın!” yorumuyla katıldı.

Takipçileri ise “Harika ikili”, “Hollywood seni bekliyor Nilgün abla!” gibi esprili yorumlarda bulundu.