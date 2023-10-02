Niloya, yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile Türkiye'yi dolaşacak

Ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, "Müzik Kutusu" adlı yeni müzikalde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: AA
Niloya, yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile Türkiye'yi dolaşacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Niloya ve yakın arkadaşları Mete ile Tospik, hafızalara kazınan şarkılarının da yer aldığı sahne gösterisini çocuklar için sunacak.

Yeni sezona yeni müzikalle merhaba diyen çizgi kahramanlar, duydukları gizemli sesin peşine düşerken, bu arayışa minik dostlarını da davet edecek.

Türkiye'nin birçok iline konuk olacak Niloya ve arkadaşları doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar verirken aynı zamanda eğlendirecek.

Müzikal, 7 Ekim'de 14.00'te Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

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