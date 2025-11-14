Sevgilisi Baturalp Bekar ile romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Nilperi Şahinkaya, adeta aşkını haykırdı.

YÖNETMEN SEVGİLİSİYLE AŞKA YELKEN AÇTI

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl Heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikteliğini sonlandıran ünlü oyuncu, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı.

POZLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar, birlikteliklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün akşam Baturalp Bekar ile romantik bir akşam yemeğine çıkan Nilperi Şahinkaya paylaşımının altına "Aşığım" notunu düştü.

ÇİFTİN POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalamadı. Şahinkaya'nın romantik karelerine beğeni yağdı.

BATURALP BEKAR KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Baturalp Bekar İstanbul’da dünyaya geldi. Kısa film ve reklam alanında önemli işlere imza atan Baturalp Bekar 34 yaşında. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Bekar çektiği kısa filmlerle adını kısa sürede geniş bir kitleye duyurdu.

Çektiği bilim kurgu filmi ‘Joypad’ ile sektörde adından söz ettiren Baturalp Bekar’ın bu filmi hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok festivalde gösterime girdi ve finale kaldı. Uluslararası platformlarda adından söz ettiren filminin bulunduğu festivaller arasında 4th CISFF (India), Indie Wise Virtual Festival, Lecce Film Fest – Cinema Invisible ve IndustryBOOST Competition gibi prestijli etkinlikler bulunuyor.