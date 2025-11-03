Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. İkili birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikteliğini sonlandıran ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir aşka başladı.

AŞKINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN İLAN ETTİ

Şahinkaya ile Baturalp birlikteliklerini sosyal medyaya da aynı karede yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak duyurdu.

NEDİR BU EVLİLİK ANLAŞMASI GEYİĞİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Bebek'teki bir mekânda eğlenen Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın sohbetleri sırasında 'Evlilik anlaşması' üzerine konuştukları duyuldu.

Şahinkaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlişkimiz yeni başladı. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" ifadelerini kullandı.