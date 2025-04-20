Nilperi Şahinkaya yıllar sonra 'Öyle bir geçer zaman ki' dizisinden aldığı ücreti açıkladı!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde rol alan Şahinkaya, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulundu.

O DÖNEM KAZANDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.

Şahinkaya, dönemin şartlarına göre makul sayılabilecek bir gelirle ay sonunu rahatlıkla getirebildiğini belirterek, bölüm başı 2 bin TL kazandığını açıkladı.

Ünlü isim, “İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı” diye konuştu.