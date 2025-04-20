Nilperi Şahinkaya yıllar sonra 'Öyle bir geçer zaman ki' dizisinden aldığı ücreti açıkladı!

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Nilperi Şahinkaya yıllar sonra 'Öyle bir geçer zaman ki' dizisinden aldığı ücreti açıkladı!

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi 2010 yılına damga vurmuştu. Dizide canlandırdığı "Mesude" karakteriyle tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde rol alan Şahinkaya, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulundu.

O DÖNEM KAZANDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.

Şahinkaya, dönemin şartlarına göre makul sayılabilecek bir gelirle ay sonunu rahatlıkla getirebildiğini belirterek, bölüm başı 2 bin TL kazandığını açıkladı.

Ünlü isim, “İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı” diye konuştu.

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