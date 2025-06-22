Nilsu Berfin Aktaş, Anıl Altan ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Birlikte yaşıyorlarmış

Pelin Akil ile yollarını ayıran Anıl Altan'ın Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Altan, güzel oyuncuyla yakalanınca hemen açıklama yaptı.

Anıl Altan iddialara "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" yanıtını verdi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! İşte son hali

SEVGİLİSİNİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Güzel oyuncunun ise hayatında başka birisinin olduğu ortaya çıktı. Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık 1 yıldır prodüktör ve iş insanı Tolga Aykut’la birlikte.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde Dalaman’da tatil yaptı ve objektiflere yakalanmamayı başardı. Uzun süredir bir rezidans dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen çift, aşklarını gizlemek için sosyal medyada bile birbirini takip etmiyor.

Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar. 'Beni aldattın' dedi

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"

Öte yandan Anıl Altan, boşanma haberleriyle ilgili şunları söylemişti:

"Pelin, gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet..."