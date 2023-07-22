NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2023 / 00:01





İŞİN ADI:16.000,00 TL.(+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 144.000,00 TL. geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde 19 Mayıs Mahallesi 4395 ada 3 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4.291,00 m² yerin 25 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.



İhalesi Belediyemiz Encümeninde 02.08.2023 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,



İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2023 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Vekaleten başvurularda vekaletname,

d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.



www.nilufer.bel.tr





