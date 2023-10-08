Nilüfer Belediye FSK’nın fikstürü belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup’ta yer alan Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü’nün 2023-2024 sezonu fikstürü kesinleşti.

KAYNAK: İHA
Nilüfer Belediye FSK’nın fikstürü belli oldu

2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kura ve Fikstür Çekimi Toplantısı İstanbul İstinye Orhan Saka Amatörler Evi’nde TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde sezona şampiyonluk ve 3. Lig’e yükselme olarak belirleyen Nilüfer Belediye FSK son hazırlık maçında Kocaeli ekibi Diliskelesispor ile İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Nilüferli futbolcular, 8 ve 57. dakikalarda Sinan Yıldırım, 11. dakikada Cüneyt Balçık’ın golleri ile rakibini 3-2 yendi. Konuk ekibin gollerini 40. dakikada Yasin Bayram ve 65. dakikada Tunahan Nazlı kaydetti.

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