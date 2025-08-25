Nilüfer Belediyespor Süper Kupa’da şampiyonluğu elde etti

Nilüfer Belediyespor, Ankara'daki Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 7 metre atışları sonucunda 37-36 mağlup ederek tarihindeki ilk kupayı kazandı. Kaleci Mehmet Emre maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Nilüfer Belediyespor, 2025-2026 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı. Ankara'daki karşılaşmada Nilüfer, 7 metre atışları sonunda 37-36 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısını 18-17 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, normal süresi 33-33 biten mücadelede 7 metre atışlarında rakibini geride bıraktı. Nefes kesen final, hentbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kupa ve ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğancan Erol, şampiyon Nilüfer Belediyespor'a kupa ve madalyalarını takdim etti. Finalin en iyi oyuncusu seçilen Nilüfer'in kalecisi Mehmet Emre ise ödülünü THF Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhonlu'nun elinden aldı.

Finalde ikinci olan Beşiktaş'a kupa ve madalyaları, THF Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Başer ve İsmet Yiğit Şenocak tarafından verildi. Ayrıca THF Başkanvekili Kenan Gökmen, finalde görev alan gözlemci ve hakemlere plaket sundu. Kupayı kaldıran Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, tarihi şampiyonluğu "timsah yürüyüşü" yaparak kutladı.