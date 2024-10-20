Nilüfer Belediyespor'dan üst üste 7. galibiyet



Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini 40 - 35 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, art arda 7'nci galibiyetini aldı.

Çekişmeli geçen ilk yarıyı 19 - 18 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda oyun hakimiyetini ele alarak farkı açtı. İkinci yarıyı 21 - 17, karşılaşmayı da 40-35 kazanan Bursa ekibi, bu skorla namağlup serisini 8 maça çıkardı.

THF Erkekler Süper Ligi'nde 2'nci sırada bulunan Nilüfer Belediyespor, 9'uncu haftada lig lideri Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak. İki namağlup takımın mücadelesi, 30 Ekim Çarşamba günü Üçevler Spor Tesisi'nde oynanacak.