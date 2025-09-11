Nilüfer’e “Akıllı Şehir” ödülü: Mahalle komiteleri parladı!

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 15’incisini düzenlediği “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın sonuçları belli oldu. Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri, Dirençli/ Dayanıklı Toplum, Yüksek Yaşam Kalitesi, Akıllı Şehir, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı, Çevre ve Sağlık kategorilerinde 49 üye belediye 96 projeyle yarıştı.

Jüride Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. İnci Parlaktuna, Prof. Dr. Hülya Yüksel, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Semahat Özdemir, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten, Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ve Doç. Dr. Ender Peker projeleri değerlendirdi.

YEREL YÖNETİME SOMUT ÖNERİLER

Nilüfer Belediyesi, Pusulamız Dijital Katılım “Nilüfer Mahalle Komiteleri” projesiyle “Akıllı Şehir” kategorisinde ödüle layık görüldü. Kent sakinlerinin sadece sorunlarını ifade ettiği değil, aynı zamanda çözüm önerileri sunduğu ve kentin geleceğini şekillendirdiği bir katılım platformu olarak Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde 2009’dan beri her mahallede kurulan komiteler, yerel demokrasinin güçlü örneklerinden biri olarak hayata geçti.

Seçimle belirlenen ve böylece mahalle sakinlerinin temsilcilerini doğrudan seçerek karar süreçlerine demokratik katılım sağladığı projede komiteler, park ve yeşil alan düzenlemelerinden trafik ve ulaşım sorunlarına, sosyal dayanışma faaliyetlerinden kültürel etkinliklere kadar birçok konuda fikir üretip projeler geliştirerek yerel yönetime somut öneriler sunuyor. Vatandaşların yaşadıkları kentin geleceğinde söz sahibi olduğu ve yönetişimin temel taşı olan bu uygulama, demokratik katılım kültürünü güçlendiren bir yapı oluşturuyor.

“NİLÜFER HER YERDE” UYGULAMASI İLE DİJİTALDE

Erişilebilirliği artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında sistem “Nilüfer Her Yerde” uygulamasıyla dijital ortama taşındı. Türkiye’de ilk kez 25 Kasım - 22 Aralık tarihlerinde Nilüfer’de Mahalle Komiteleri seçimleri dijital ortamda gerçekleştirildi. 64 mahalleden 1006 adayın katıldığı seçimlerde 7 bin 713 Nilüferli oy kullandı. Sonuçlara göre 770 kişi mahalle komitelerinde temsil hakkı elde etti. Bunların 327’si kadın, 78’i genç ve 28’i engelli bireylerden oluştu.

BURSA’YA ÖDÜLLER GELDİ

Yarışmada Nilüfer Belediyesi’nin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi de farklı kategorilerde ödül aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi “Çevre ve Sağlık” kategorisinde Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi projesiyle, Mudanya Belediyesi ise “Dirençli/Dayanıklı Toplum” kategorisinde Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi Çalışması ile ödüllendirildi.