Ünlü sanatçı Nilüfer ile gazeteci Reha Muhtar’ın yıllar önce evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı Yumlu, 24 yaşında yeni bir hayata adım attı.

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile aile arasında samimi bir törenle nişanlandı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nilüfer’in 1999’da Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan evlatlık aldığı ve “En yakın arkadaşım” diye seslendiği Ayşe Nazlı, evlilik yolunda ilk adımını attı.

Reha Muhtar ve Nilüfer’in büyüttüğü Ayşe Nazlı Yumlu, sade bir nişan töreniyle Batuhan Yağlıoğlu’na “evet” dedi. Mutluluk dolu anları sosyal medyada paylaştığı ilk fotoğrafla duyurdu.

Tören, sadece yakın aile bireyleri ve dostların katıldığı sıcacık bir ortamda gerçekleşti.

Bebekliğinden beri Nilüfer’in kucağında büyüyen Ayşe Nazlı, şu anda İngiltere’de psikoloji eğitimi görüyor ve özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

KALBİMİN BİR YARISINDA İNCE BİR SIZI

Ünlü sanatçı nişandan bir kare paylaşıp şu duygu dolu satırları yazdı:

“Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı, sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu ailesi geldi kızımı istediler benden. Bende bütün güzel dileklerimle verdim gitti.

Benim Biriciğim büyümüş 25'ine gelmiş yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok ”

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu, Türk pop müziğinin efsanevi isimlerinden biri olarak kabul edilen şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır. 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'un Cihangir semtinde doğan Nilüfer, müzikle iç içe bir ailede büyüdü.

Babası Cemil Yumlu'nun piyano çalması ve annesi Lütfiye Yumlu'nun Türk sanat müziği şarkıları söylemesi, onun erken yaşta müzikle tanışmasını sağladı.

Çocukluğunda astım hastalığına yakalandı, Firuzağa İlkokulu'nu bitirdikten sonra İtalyan Lisesi'nde eğitimine devam etti, ancak 11 yaşında babasını kaybetti.

Müzik kariyerine 1970 yılında, henüz lise öğrencisiyken Hafta Sonu Gazetesi'nin düzenlediği Altın Plak Ses Yarışması'na "Sensiz Yıllarda" şarkısıyla katılarak birincilik kazanmasıyla adım attı.

Bu başarı, onun 1972'de ilk 45'liği "Kalbim Bir Pusula"yı çıkarmasına zemin hazırladı, ancak asıl çıkışını 1973'te "Dünya Dönüyor" ile yakaladı. Bu şarkı, onu yılın kadın şarkıcısı seçtirmiş ve Türk pop müziğinde dönüm noktası oldu.

1974'te çıkardığı ilk albümü "Nilüfer '74", "Göreceksin Kendini", "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi klasikleşen parçaları içermekte olup, Türk pop tarihine damga vurdu. Kariyeri boyunca "Boşver", "Kim Arar Seni", "Geceler", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.

1975'te Alman yapımcılarla çalışarak "Miss Nilüfer" ve "Ali" gibi uluslararası plaklar üretti. 1978'de Grup Nazar ile Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "Sevince" şarkısıyla temsil etmiş, 18. olmuş ancak bu deneyim kariyerini pekiştirdi.

Nilüfer, güçlü sesi ve başarılı sahne performanslarıyla tanınıyor; 2007 itibarıyla 3.000'den fazla konser verdi, Rumeli Hisarı ve Harbiye Açıkhava gibi prestijli mekanlarda düzenli sahne aldı.

UNICEF'in iyi niyet elçisi ve Türkiye temsilcisi olarak (1997'den beri) sosyal sorumluluk projelerine öncülük ediyor, Altın Plak ve Altın Kelebek gibi çok sayıda ödül kazandı.

Kariyerine 2011'de "12 Düet" albümüyle rock işbirlikleri yaparak devam etti, son olarak 2009'da "Hayal" albümünde kendi bestelerine yer verdi. Bugün 70 yaşında olan Nilüfer, Türk pop müziğinin en önemli seslerinden biri olarak anılıyor.

AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

Ayşe Nazlı Yumlu, ünlü şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun evlatlık kızı olarak tanınyor. 22 Temmuz 2000 tarihinde doğan Ayşe Nazlı, 4 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu yuvaya bırakılmış ve 1999-2000 yıllarında Nilüfer tarafından evlat edinilmişti.

Nilüfer, o dönemde 44 yaşındayken bu kararı almış ve Ayşe Nazlı'yı bebekliğinden itibaren büyüttü. Sanatçı, kızını "en yakın arkadaşım" ve "biriciğim" diye anmakta, sosyal medyada sık sık duygusal paylaşımlarda bulunarak aralarındaki güçlü bağı vurguluyor.

Ayşe Nazlı'nın manevi babası, Nilüfer'in 2001-2003 yılları arasında ilişki yaşadığı gazeteci Reha Muhtar'dır. Muhtar, evlat edinme sürecine manevi babalık rolüyle dahil olmuş ve Ayşe Nazlı'nın hayatında önemli bir figür olmuştu.

Biyolojik ailesi hakkında kamuoyuna açıklanmış detay bulunmamakta olup, aslen İstanbul kökenli bir profil çizdi. Çocukluğunu İstanbul'da Nilüfer'in kucağında geçirmiş, lise eğitiminin ardından yurtdışına yöneldi.

Şu anda 25 yaşında olan Ayşe Nazlı, İngiltere'de psikoloji eğitimi almakta olup, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Zaman zaman İstanbul'a dönerek annesiyle vakit geçiriyor, Nilüfer'in paylaşımlarından anlaşıldığı üzere anne-kız ilişkileri oldukça sıcak.

Ayşe Nazlı, kariyer odaklı bir yaşam sürmekte olup, psikoloji alanındaki eğitimiyle gelecekte bu yönde ilerleyeceği konuşuluyor.