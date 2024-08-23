Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ağlatan açıklama yaptı. Kalbi kötü insanlar dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ağlatan açıklama yaptı. Kalbi kötü insanlar dondu kaldı

Reha Muhtar’ın geçirdiği kaza sonrası Deniz Uğur, oğlu Poyraz’ın zorla alıkonduğunu iddia etmişti. Nülüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan konuyla ilgili ağlatan açıklama geldi. Açıklamaya “Kalbi kötü insanlar dondu kaldı” yorumu yapıldı.

İstanbul Sarıyer'deki evinde düşüp bilincini kaybeden eski haber spikeri Reha Muhtar, hastanede entübe edilmişti. Babasıyla kalan 15 yaşındaki Poyraz'a ulaşamayan anne Deniz Uğur, oğlunu şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Poyraz da bir video paylaşıp annesinin yanına dönmek istemediğini, kaçırılmadığını ve babasının evinde mutlu olduğunu açıklamıştı.

NİLÜFER’İN KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı günler süren sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Ayşe Nazlı, günlerdir yazılanları şaşkınlıkla izlediğini belirterek, Poyraz’ın kendisini ablası olarak bildiğini söyledi. Ayşe Nazlı Yumlu, sözlerine şöyle devam etti:

"O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum."

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