Nintendo oyuncuları isyan ettirdi

Nintendo, 1 Mayıs 2025’te yayınladığı 20.0.0 sürüm numaralı güncellemeyle tepki çekti. Tepkinin bir kısmı Donkey Kong’un klasik profil simgesinin değiştirilmesine yönelikti. Yeni simgenin, yakında çıkması beklenen Donkey Kong Bananza oyunundaki tasarıma göre güncellendiği düşünülüyor. Ancak birçok kullanıcı, klasik görünümün tamamen kaldırılmasına karşı çıkıyor. Oyuncular, ikonik karakterin bu yeni görünümünün kalıcı olmasından endişeli.

Tartışmalar bununla sınırlı değil. Güncellemenin daha ciddi etkisi, Nintendo Switch sahiplerinin daha önce mümkün olan oyun paylaşımı özelliğini kısıtlaması oldu. Kullanıcılar, aynı dijital oyunu iki farklı konsolda tek bir hesapla oynayabiliyordu. Ancak yeni sistemle birlikte, eş zamanlı oyun oynama denemelerinde bir cihazdan otomatik olarak çıkış yapılıyor. Kullanıcılar, bu değişikliğin Nintendo’nun tanıttığı yeni “sanal oyun kartı” sistemiyle ilişkili olduğunu düşünüyor. Şirketin bu hamlesi, aynı oyunun birden fazla kopyasını satın almaya zorlayabilir.

Oyuncular, bu sistemin hem işlevselliği azalttığını hem de birlikte oyun deneyimini sınırladığını savunuyor. Güncelleme sonrası pek çok kullanıcı, Nintendo'nun sadık kitlesini göz ardı ettiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor.