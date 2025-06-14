Nintendo Switch 2 dört gün içinde piyasaları altüst etti

Japon teknoloji devi Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2 ile sektöre adeta yeniden yön verdi. Şirket, sadece dört gün içinde 3,5 milyon adet satışla tarihindeki en hızlı çıkışı gerçekleştirdi. Cihazın birim fiyatı 450 dolar olarak belirlenmişti.

LSEG verilerine göre, bu başarılı başlangıç sayesinde Nintendo'nun bu mali yıldaki gelirinin 2,1 trilyon yen yani yaklaşık 14,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, mart ayında açıklanan 1,9 trilyon yenlik öngörüyü aşmış durumda.

Switch 2, hem elde taşınabilir hem de ev konsolu olarak kullanılabiliyor. Ancak bu başarıya rağmen tedarik sıkıntıları yaşanıyor. Talebin beklenenden yüksek olması nedeniyle bazı pazarlarda ürün temin edilemiyor. Nintendo, üretim hızını artırmak için tedarikçilerine çağrıda bulundu. Cihazda kullanılan çiplerin önemli kısmı yapay zekâ çözümleriyle bilinen Nvidia tarafından sağlanıyor.

Yeni konsolun çıkışı, rakip firmaları da harekete geçirdi. Steam Deck, Rog Ally ve Legion Go gibi taşınabilir cihazlar pazardaki rekabeti artırırken, Sony'nin de yeni bir PlayStation modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Ancak Nintendo’nun en büyük avantajı, Mario, Zelda ve Pokémon gibi sadece kendisine ait olan oyun serileriyle kurduğu kuşaklar arası sadakat.