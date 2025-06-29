Nintendo Switch 2'nin ekranı hayal kırıklığı yarattı

Nintendo Switch 2'nin çıkışıyla birlikte yapılan detaylı incelemeler, konsolun ekranının beklenenin altında kaldığını gözler önüne serdi. Özellikle teknoloji analizi kuruluşu Digital Foundry tarafından yayımlanan bir rapor, ekranın piksel tepki süresinin oldukça yavaş olduğunu ve hızlı hareketlerde "iz bırakma" veya "bulanıklık" efektlerine yol açtığını belirtti. Bu durum, oyun seçimi menüsünde bile fark edilebilir düzeyde.

Ekran teknolojileri konusunda uzmanlaşmış YouTube kanalı Monitors Unboxed, Digital Foundry'nin gözlemlerini doğrulayan testler gerçekleştirdi. Kanalın yaptığı ölçümlere göre, Nintendo Switch 2'nin ekranı, selefi olan ilk nesil Switch'in zaten yavaş olan paneline kıyasla daha da düşük bir performansa sahip. Monitors Unboxed, "Bu panel, tepki süresi açısından son derece yavaş" açıklamasını yaptı.

Testlerde, 60 Hz yenileme hızında gri-gri piksel geçiş süresinin 33,3 milisaniye olduğu ölçüldü. İlk Switch modelinde bu değer 21,3 milisaniyeydi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, tipik bir IPS monitörde bu süre modeline göre 7 ila 12 milisaniye arasında değişiyor. Klasik "Ufo testi"nde de Switch 2'nin ekranı kötü bir performans sergileyerek hareketli görüntülerdeki detayların bulanıklaştığı gözlemlendi. Bu sonuçlar, OLED ekran teknolojisinin çok daha hızlı tepki süreleri sunduğunu bir kez daha kanıtladı.

Monitors Unboxed, yüksek gecikmenin olası bir nedenini de açıkladı: Nintendo'nun enerji tasarrufu sağlamak amacıyla LC panellerdeki "overdrive" özelliklerini kullanmaktan kaçınması. Bu teknoloji, piksellerin daha yüksek voltajla daha hızlı tepki vermesini sağlıyor ancak enerji tüketimini artırıyor. Switch 2'nin daha yüksek çözünürlüklü, daha büyük, daha yüksek yenileme hızlı ve daha parlak bir ekrana sahip olması, bu gecikmeyi enerji verimliliği uğruna kabul edilebilir kılmış olabilir.

HDR konusuna gelindiğinde ise, Switch 2'nin ilk modele göre DCI-P3 renk uzayını daha iyi kapsadığı ve daha parlak bir panel sunduğu belirtilse de, gerçek HDR deneyimi için gerekli olan Yerel Karartma (Local Dimming) ve yüksek kontrast gibi özelliklerden yoksun olduğu vurgulandı. Ekranın HDR modunda maksimum 430 cd/m² parlaklık sunması da tam anlamıyla gerçek bir HDR deneyimi sunmaktan uzak olduğunu gösteriyor.