Nintendo'ya fare geldi

Nintendo’nun 2025’te çıkarmaya hazırlandığı yeni nesil konsolu Switch 2, oyunculara klavye ve fare konforunu getirme konusunda kararlı adımlar atıyor. Konsolun geliştirilmiş Joy-Con 2 kontrolcüleri, masaya konulup hareket ettirildiğinde bir mouse gibi çalışabiliyor. Ancak bu özellik, yalnızca fare desteği sunan oyunlarla sınırlı.

Bu oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Metroid Prime 4: Beyond, Puyo Puyo Tetris 2S ve Civilization VII gibi önemli yapımlar yer alıyor. Joy-Con 2’nin fare işlevi dışında bir yenilik daha dikkat çekiyor: Nintendo Switch 2, doğrudan USB bağlantılı fareleri de destekliyor.

USB MOUSE İLE UYUMLU İLK OYUN BELLİ OLDU

Japonya merkezli oyun geliştiricisi Koei Tecmo, Nobunaga’s Ambition: Awakening adlı yapımıyla bu yeni özelliği pratikte tanıttı. Oyuna USB fare takıldığında ekranın sol üst köşesinde bir bildirim beliriyor ve cihazın tanındığı doğrulanıyor.

Mouse hareket ettirildiğinde klasik fare imleci ekrana yansıyor, bu da özellikle harita tabanlı ve detaylı seçimler içeren oyunlarda büyük kolaylık sağlıyor. Joy-Con kullanıldığında ise imleç, gamepad uyumlu bir simgeye dönüşüyor. Bu geçişin oldukça pürüzsüz çalıştığı belirtiliyor.

SOLAKLAR UNUTULMADI

Nintendo Switch 2’nin sistem ayarlarında solak oyuncular için fare kullanımına özel seçenekler sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar, fare hassasiyetini kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor.

Dileyen oyuncular, bir elinde Joy-Con diğer elinde ise USB mouse kullanarak hem rahat hem de kontrollü bir oyun deneyimi elde edebiliyor. Henüz tüm modellerin desteklenip desteklenmediği veya kablosuz mouselar için USB alıcılı çalışmanın mümkün olup olmadığı netlik kazanmasa da bu özelliğin oyuncu topluluğunda heyecan yarattığı açık.

Yeni kontrol teknolojisinin tanıtıldığı video ise ilk olarak Hannes Brecher tarafından paylaşılırken, içerik Nintendo ve Razer tarafından da onaylandı. Brecher'in aktarımına göre bu adım, Switch platformunda özellikle nişancı ve strateji türü oyunlarda bir devrim niteliğinde.

Nintendo’nun bu hamlesi, hem mobil hem sabit konsol kategorisinde teknolojik rekabeti daha da artırmaya aday. USB mouse desteğinin önümüzdeki süreçte başka oyunlara da entegre edilmesi bekleniyor.

Nintendo Switch 2’nin resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak cihazın donanımsal yenilikleri ve çoklu kontrol imkânları, oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle fare desteğinin konsol dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olmaya devam ediyor.