Nioh 3, yeni yolculuğuna hazır: İlk fragman yayınlandı

Koei Tecmo ve Team Ninja, 2026 baharında piyasaya sürülmesi planlanan Nioh 3’ü resmen duyurdu. İlk kez 2017’de karşımıza çıkan Nioh serisi, Soulslike türüne Japon samuray kültürünü başarıyla entegre ederek geniş bir oyuncu kitlesi kazandı. 2020’de gelen ikinci oyunun ardından bu yeni yapım, seriyi açık dünya yapısıyla bambaşka bir noktaya taşıyor.

Duyuru, Sony’nin düzenlediği State of Play etkinliğinde yapıldı. Etkinlikte gösterilen ilk fragmanda, oyunun oynanış mekanikleri ve görsel tarzı hakkında ipuçları paylaşıldı. Oyuncular için sevindirici bir haber ise, PlayStation 5 kullanıcılarının oyunu denemesi için hazırlanan sınırlı süreli bir demonun yayınlanması oldu.

ÇİFT TARZ, TEK SAVAŞÇI

Yeni oyunda oyuncular, genç bir savaşçının Shogun olma yolculuğuna ortak oluyor. Ancak bu yolculuk kolay değil. Fragmanda da görüldüğü gibi, doğaüstü varlıklar olan Yokai’ler bu yolda en büyük tehdit. Oyuncular, savaşırken artık iki farklı dövüş tarzı arasında geçiş yapabilecek.

Samuray stili klasik dövüş sanatlarını temel alıyor. Rakip saldırılarını engelleme, karşı atak yapma ve savunmada kalma üzerine kurulu bu stil, serinin önceki oyunlarından alışıldık. Öte yandan yeni Ninja stili, hızlı hareket etme, zıplama ve uzak mesafeden saldırı yapma üzerine inşa edilmiş. Ninjutsu teknikleri sayesinde sis yaratıp klon oluşturmak gibi taktiklerle düşmanlar şaşırtılabiliyor.

Oyuncular, savaş sırasında diledikleri an stil değiştirerek her ortama uygun strateji geliştirebilecek.

AÇIK DÜNYA: ÖZGÜRLÜK VE TEHLİKE EL ELE

Önceki oyunlarda sınırlı bölümlerle ilerleyen yapı, Nioh 3’te yerini tam teşekküllü bir açık dünyaya bırakıyor. Oyuncular, Japonya’nın mitolojik geçmişini yansıtan geniş ve tehlikelerle dolu bir coğrafyada özgürce dolaşabilecek.

Team Ninja, 2021’de yaptığı açıklamalarda açık dünya fikrine sıcak baktığını belirtmişti. Bu kararı şimdi hayata geçiren ekip, hem daha geniş bir oynanış hem de hikâyeye daha derin bir bağ sunmayı hedefliyor.

PS5 OYUNCULARI İÇİN ERKEN DENEYİM

PlayStation 5 sahipleri için bugün itibarıyla sunulan demo sürümü, oyunun mekaniklerini test etme imkânı veriyor. Ancak bu deneyim kısa süreli olacak. Oyuncular, tam sürüm çıkmadan önce farklı dövüş stillerini deneyip stratejilerini belirleme fırsatı yakalayacak.

Nioh 3’ün 2026’da yalnızca PlayStation 5’e mi özel kalacağı ya da PC versiyonunun da olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak görünen o ki Japon aksiyon RPG’si, yeni nesilde de güçlü bir iz bırakmaya hazırlanıyor.