Nisan ayı işsizlik oranı İsviçre'de yüzleri güldürdü

İsviçre’de işsizlik oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 2,8’e gerileyerek son dört ayın en düşük düzeyine ulaştı. Bu oran, şubat ve mart aylarında yüzde 2,9 seviyesindeydi. İşsiz sayısı ise 2 bin 500 kişi azalarak 130 bin 100 olarak kaydedildi.

Özellikle genç işsizlik oranında da iyileşme görüldü. 15 ila 24 yaş aralığındaki iş arayanları kapsayan genç işsizlik oranı, mart ayındaki yüzde 2,6’dan nisan ayında yüzde 2,5’e düştü. Genç işsiz sayısı ise 600 kişi azalarak 11 bin 100’e indi.

Aynı dönemde işverenler tarafından bildirilen açık iş pozisyonları sayısı da düşüş gösterdi. Mart ayında 42 bin 500 olan açık pozisyon sayısı, nisan ayında 40 bin 900’e gerileyerek bin 600 azaldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise nisanda önceki ayla aynı düzeyde, yani yüzde 2,8 olarak sabit kaldı. İsviçre ekonomisi, iş gücü piyasasındaki bu iyileşmeyle birlikte istikrarlı bir tablo çizerken, dolarla finanse edilen sektörlerde de güven ortamı korunuyor.