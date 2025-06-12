Nisan Barut imzayı attı

Kaynak: DHA
Nisan Barut imzayı attı

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor 10. transferini tamamladı. Ege ekibi Eczacıbaşı’ndan 20 yaşındaki orta oyuncu Nisan Barut’a imza attırdı.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde hız kesmedi. Mavi-beyazlılar son olarak kiralık olarak İBB Spor'da forma giyen Eczacıbaşı'ndan 20 yaşındaki orta oyuncu Nisan Barut ile anlaştı.

Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Aydın temsilcisi bu transferde İlarya Zararsız, Gizem Mısra Aşçı, Martyna Grajber-Nowakowska, Selen Köse, Viktoriia Kobzar, Beliz Başkır, Mina Mijatovic, Bilge Paşa ve Anna Tikhomirova'dan sonra 10'uncu takviyesini yapmış oldu.

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