9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?

Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?

Baharın habercisi Nisan yağmurları aynı zamanda şifa ve bereket kaynağı olarak bilinmektedir. Nisan yağmuru geleneği Anadolu’da çok eskilere dayanmaktadır. Peki, Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:59
Takip Et

Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?

Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?
+
Aa
-

Nisan yağmurları toplama geleneği Anadolu’da varlığını halen sürdürmektedir. Nisan yağmurunun vücuda zindelik ve enerji kazandırdığı söyleniyor. Peki, Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?

Şifa ve bereket kaynağı olarak bilin Nisan yağmuru baharın habercisi. Mart ayının keskin soğukları yerini Nisan yağmurlarına bıraktı. Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor. Bahar yağmurlarından faydalanmak isteyenler, nisan yağmurunun toplanma tarihlerini kaçırmaması gerekiyor çünkü ayın belli dilimlerinde yağıyor.

Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle kırsal bölgelerde çeşitli şekillerde yaşatılmaya devam ediyor. Nisan yağmurunun şifasına inananlar yağmur yağarken leğen ve geniş ağızlı kapları açık alana bırakarak içine yağmur suyu dolmasını sağlıyorlar.

Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde Konya'da nisan yağmurlarının kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtılırdı.

Şifa ve bereket olduğuna inanılan Nisan yağmurları faydaları saymakla bitmiyor. Konya’da bulunan Mevlana Müzesi’nde bulunan Nisan Taşı nadide eserler arasında sergileniyor.

Gümüş, bronz ve bakır karışımından yapılmış 43 kilogram ağırlığındaki tasın, 1396 yılında yapıldığı biliniyor. İslam inancına göre şifalı ve mübarek sayılan nisan yağmurlarının toplandığı işlemeli taslara "Nisan Tası" denildiği biliniyor. Bu taş yüzyıllardır Anadolu'da Nisan yağmurları toplama geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir.

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Şifa ve bereket kaynağı Nisan yağmurları Nisan ortalarından mayıs ortasına kadar toplanır. Buna göre Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

Açık bir balkon ya da terasa koyacağız temiz kap ve kovalarla daha sonra kullanmak üzere Nisan yağmuru toplayabilirsiniz.

NİSAN YAĞMURU FAYDALARI NELER?

-Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir.

-Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır.

-Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar.

-Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.

NİSAN YAĞMURU SAÇ UZATIR MI?

İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle saç ve saç derisine faydalı olan Nisan yağmuru saçları yumuşatır, canlı ve parlak bir görünüm verir. Saçları besleyerek, hızlı uzamasına da olanak sağlar.

Nisan yağmuru ağır kimyasal ve klor içermemesi nedeniyle saç derisini yatıştırır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
5
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.