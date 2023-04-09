Nisan yağmurları toplama geleneği Anadolu’da varlığını halen sürdürmektedir. Nisan yağmurunun vücuda zindelik ve enerji kazandırdığı söyleniyor. Peki, Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru saç uzatır mı?

Şifa ve bereket kaynağı olarak bilin Nisan yağmuru baharın habercisi. Mart ayının keskin soğukları yerini Nisan yağmurlarına bıraktı. Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor. Bahar yağmurlarından faydalanmak isteyenler, nisan yağmurunun toplanma tarihlerini kaçırmaması gerekiyor çünkü ayın belli dilimlerinde yağıyor.

Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle kırsal bölgelerde çeşitli şekillerde yaşatılmaya devam ediyor. Nisan yağmurunun şifasına inananlar yağmur yağarken leğen ve geniş ağızlı kapları açık alana bırakarak içine yağmur suyu dolmasını sağlıyorlar.

Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde Konya'da nisan yağmurlarının kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtılırdı.

Şifa ve bereket olduğuna inanılan Nisan yağmurları faydaları saymakla bitmiyor. Konya’da bulunan Mevlana Müzesi’nde bulunan Nisan Taşı nadide eserler arasında sergileniyor.

Gümüş, bronz ve bakır karışımından yapılmış 43 kilogram ağırlığındaki tasın, 1396 yılında yapıldığı biliniyor. İslam inancına göre şifalı ve mübarek sayılan nisan yağmurlarının toplandığı işlemeli taslara "Nisan Tası" denildiği biliniyor. Bu taş yüzyıllardır Anadolu'da Nisan yağmurları toplama geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir.

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Şifa ve bereket kaynağı Nisan yağmurları Nisan ortalarından mayıs ortasına kadar toplanır. Buna göre Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

Açık bir balkon ya da terasa koyacağız temiz kap ve kovalarla daha sonra kullanmak üzere Nisan yağmuru toplayabilirsiniz.

NİSAN YAĞMURU FAYDALARI NELER?

-Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir.

-Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır.

-Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar.

-Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.

NİSAN YAĞMURU SAÇ UZATIR MI?

İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle saç ve saç derisine faydalı olan Nisan yağmuru saçları yumuşatır, canlı ve parlak bir görünüm verir. Saçları besleyerek, hızlı uzamasına da olanak sağlar.

Nisan yağmuru ağır kimyasal ve klor içermemesi nedeniyle saç derisini yatıştırır.