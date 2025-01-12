Nişanlı çift ölümden döndü! Kivi bahçesine uçtular

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nişanlı çift ölümden döndü! Kivi bahçesine uçtular

Bursa’dan İznik istikametine seyir halinde olan Mehmet Eren S. (22) yönetimindeki 16 H 1520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kivi bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan nişanlısı yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çakırca çıkışı mevkisinde meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Mehmet Eren S. (22) yönetimindeki 16 H 1520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kivi bahçesine uçtu.

Kazada sürücü Mehmet Eren S. ile otomobildeki nişanlısı Buse Y. (20) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Eren S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nişanlı çift ölümden döndü! Kivi bahçesine uçtular

Nişanlı çift ölümden döndü! Kivi bahçesine uçtular

Nişanlı çift ölümden döndü! Kivi bahçesine uçtular

Nişanlı çift ölümden döndü! Kivi bahçesine uçtular

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