Nişanlısı ve kardeşine av tüfeğiyle dehşeti yaşattı: O anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da 23 yaşındaki Tayfun S., nişanlısı ve kardeşine sokak ortasında av tüfeğiyle dehşet saçtı. Abla -kardeş yaralandı. O korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarından Bursa Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi. Aynur A. ile kız kardeşi Nuray A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden, kendi evlerine gitmek üzere ayrıldı.

Abla-kardeş yolda yürüdükleri sırada, Aynur A.'nın otomobille ilerleyen nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştı. Aynur A. ve Nuray A. kaçmaya çalışırken, otomobilinden inen Tayfun S., av tüfeğiyle ateş açtı.

Aynur A., sırt ve bacağına, kız kardeşi Nuray A. ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli Talfun S., otomobiline binerek uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​

Saldırı anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

​​​​​​​

Nişanlısı ve kardeşine av tüfeğiyle dehşeti yaşattı: O anlar kameraya yansıdı

Son Haberler
DEM Partili Belediye Başkanına hapis cezası
DEM Partili Belediye Başkanına hapis cezası
AKP'li eski Bakan CHP'ye katılıyor
AKP'li eski Bakan CHP'ye katılıyor
Kayserispor Bahoken’i kadro dışı bıraktı! Takım arkadaşına tokat atmıştı
Kayserispor Bahoken’i kadro dışı bıraktı! Takım arkadaşına tokat atmıştı
Lyon’da Sarge dönemi sona erdi
Lyon’da Sarge dönemi sona erdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi sektörler değer kazandı (28 Ocak 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi.