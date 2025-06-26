Nişanlısını kafasından vurdu, kaçarken yakalandı

Kaynak: İHA

Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını kafasından tabancayla vuran adam olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda firari nişanlı Şişli'de kıskıvrak yakalandı. Saldırgan gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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