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Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 08:19
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Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmî Gazete'de yer alan ilana göre; Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu. 


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; 

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


YÖK formatmda özgeçmişlerini, 
3 adet vesikalık fotoğraflarını, 
Nüfus cüzdan fotokopilerini, 
Onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) 
Adli sicil belgelerini, Nüfus kayıt örneği, 
İkametgah, 
Askerlik terhis belgesi,
 e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 3 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


YÖK formatmda özgeçmiş
3 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus cüzdan fotokopileri 
Onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) 
Adli sicil belgeleri 
Nüfus kayıt örneği
Askerlik terhis belgesi
 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Özgeçmiş, (YÖK Formatmda) - ALES belgesi,
- Yabancı dil sınav belgesi,
 - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir) 
- Onaylı lisans transkripti, 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
- 3 Adet vesikalık fotoğraf, 
- Adli sicil belgesi, 
- Nüfus kayıt örneği, 
- İkametgah,
 - Askerlik terhis belgesi, 
- e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya. ( *): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: IV ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul İrtibat numarası: 0212 210 10 10 Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.nisantasi.edu.tr 

ÖNEMLİ NOTLAR

- Yurt dışından alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4 Tük not sisteminin 100 Tük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.

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