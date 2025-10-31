Şişli Nişantaşı'nda tadilat halindeki iş merkezinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nişantaşı'nda tadilat halindeki iş merkezinde yangın - Resim : 1

Yangın, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde tadilat halindeki bir iş merkezinde çıktı. Binada yalıtım çalışmalarının yapıldığı sırada çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü.

Nişantaşı'nda tadilat halindeki iş merkezinde yangın - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nişantaşı'nda tadilat halindeki iş merkezinde yangın - Resim : 3

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise Teşvikiye Caddesi'ni tedbir amaçlı trafiğe kapatırken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.