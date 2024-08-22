Nişantaşı'ndaki inşaatta yandaki bina için kolon kaydırıldı. Bu bina depremde yıkılınca kader denilecek

Sosyal medya platformu X'te 'Mayk İnşaat' adlı kullanıcı, 19 Ağustos'ta İstanbul Nişantaşı'nda inşaatı süren bir binadan çektiği fotoğrafı paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafa, "Rezillik" yazan kullanıcı, inşatta yandaki binaya uyarak kolon kaydırıldığını iddia etti.

"BU BİNA SİZCE KAÇ MİLYONA SATILACAK"

Kullanıcı daha sonra, duruma isyan ederek, "Bu bina sizce kaç milyona satılacak? İstanbul depreme hazır mı?" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcıları da çeşitli yorumlarda bulundu. Kullanıcılar, "Bunu denetleyen yapı denetim firmasının sorumsuzluğu rezillik", "Bunu siz bir şekilde bulup çekip paylaşabiliyorsanız, işi denetim olan kişi neden yapamıyor? Gerçekten anlamlandıramıyorum" şeklinde serzenişte bulundular.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEN DERS ALINMADI

Zemini düzgün olmayan, doğru malzeme kullanılmayan, bilinçsizce yapılan evler Kahramanmaraş ve onun etkilediği 11 ildeki depremlerden ders çıkarılmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz 2 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin bilançosunu paylaştı. Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük yıkıma yol açan depremlerde, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere toplam 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SİSMİK İZOLASYON OLSAYDI BÖYLE OLMAYACAKTI

Sık sık deprem olan ülkelerden biri Japonya'da binalarda sismik izolasyon sistenmi kullanılıyor. Bu sayede binların depremden daha az etkilenmesi sağlanırken can kaybı da minimuma düşürülmüş oluyor.

SİSMİK İZOLASYON NEDİR?

Sismik izolasyon, deprem sırasında binaların veya altyapıların maruz kaldığı sarsıntı etkilerini azaltmak amacıyla kullanılan bir mühendislik teknolojisidir. Bu sistem, yapıların temeline yerleştirilen özel cihazlar veya malzemeler aracılığıyla deprem dalgalarının yapıya doğrudan iletilmesini engeller. Böylece, deprem enerjisi binaya ulaşmadan emilir veya yönlendirilir. Sismik izolasyon, özellikle yüksek riskli bölgelerde inşa edilen binalar için hayati bir güvenlik önlemi olarak kabul edilir, çünkü binaların hasar görmesini ve dolayısıyla can kaybını en aza indirmeye yardımcı olur.