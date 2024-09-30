Nişasta sanayicilerinden sahte bal haberlerine itiraz

Nişasta Sanayicileri Derneği, sahte bal üretiminde kullanılan glukoz ve fruktoz gibi maddelerin balda taklit ve tağşişe yol açtığını belirterek, nişasta sektörünün bu ürünlerinin insan sağlığına zararlı olarak değerlendirilmesinden rahatsız olduklarını ifade etti.

Ankara’da gerçekleştirilen bir operasyonda sahte bal yapımında kullanılan 8 bin 150 ton glikoz, fruktoz ve şeker ile 100 bin bal etiketi ele geçirilmesinin ardından dernek, bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, balın içeriğinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuatta tanımlandığına dikkat çekildi.

Dernek, glukoz ve fruktoz şekerlerinin doğal olarak balda bulunan bileşenler olduğunu belirterek, bu ürünlerin gıda sanayinde yaygın olarak kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, mısır şekeri ve pancar şekerinin içerik açısından benzerlik taşıdığına, her ikisinin de bitkisel kaynaklı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, mısır şekeri ve glukozun insan sağlığı açısından zararlı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığı da belirtildi. Nişasta sanayisinin, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğu ve yerli mısır üreticilerine destek sağladığı ifade edildi.

Sonuç olarak dernek, şekerin şeker olduğunu vurgulayarak, mısır nişastasının gıda maddesi olarak güvenli ve doğal bir ürün olduğunu yineledi.