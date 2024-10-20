Nissan, Rogue ile hibrit pazarına giriş yapıyor

Nissan, 2026 yılında piyasaya süreceği Rogue modeline plug-in hibrit (PHEV) güç aktarma organı ekleyecek. Nissan Americas’ın baş planlama sorumlusu Ponz Pandikuthira, bu yeni modelin ABD’de 2025 yılında satışa sunulacağını açıkladı. Plug-in hibrit araçlar, bataryası neredeyse tamamen tükenene kadar elektrik gücüyle çalışıyor, ardından otomatik olarak benzinli içten yanmalı motora geçiyor.

Nissan, yıllardır Leaf ve Ariya gibi tamamen elektrikli araçlar sunmasına rağmen, Rogue modelinde hibrit sistemini henüz sunmamıştı. Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi rakipleri, hibrit teknolojisiyle satışlarını artırırken, Rogue'un bu yılki satışları düştü. Bu nedenle Nissan, 2025 yılında Mitsubishi ile iş birliği yaparak, ABD’deki ilk elektrikli destekli aracı tanıtmaya hazırlanıyor.

Rogue, Mitsubishi Outlander’daki 2.4 litrelik benzinli motor ve iki elektrikli motor kombinasyonu ile donatılacak. Outlander’ın sağladığı 248 beygir gücüyle Rogue, mevcut modelin 201 beygir gücünden daha güçlü olacak. Ayrıca Nissan, 2026 yılında e-Power hibrit teknolojisini de Amerika’ya ihraç etmeyi planlıyor.