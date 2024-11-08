Nissan'da büyük kıyım: 9.000 işçi kapı dışarı ediliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nissan'da büyük kıyım: 9.000 işçi kapı dışarı ediliyor

Nissan, küresel üretimi azaltarak 9.000 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, Çin ve ABD’deki satışlardaki düşüşe karşı önlem alıyor.

Japon otomobil üreticisi Nissan, Çin ve ABD’deki satışlarındaki düşüşü telafi edebilmek için küresel üretimini beşte bir oranında azaltma kararı aldı. Şirket, dünya çapında 9.000 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Nissan, bu adımın maliyetleri düşürmeye yönelik bir önlem olduğunu belirtti. Ancak işten çıkarmaların hangi bölgelerde yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Şirketin İngiltere’nin Sunderland kentindeki üretim tesisinde 6.000’den fazla çalışan bulunuyor.

2024 yılı için faaliyet kârı beklentisini yüzde 70 oranında aşağı çeken Nissan, bu yıl ikinci kez tahminlerini revize etmiş oldu. Şirket CEO’su Makoto Uchida, yapılan dönüşüm adımlarının şirketin küçülmesi anlamına gelmediğini vurguladı ve iş süreçlerinin daha verimli hale getirileceğini ifade etti.

Uchida'nın maaşının yarı yarıya düşürüleceği, üst düzey yöneticilerin de maaşlarında kesintiye gidileceği belirtildi. Nissan’ın Tokyo borsasında hisseleri, cuma sabahı yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

Nissan, Çin’deki artan rekabet ve ABD’deki yüksek enflasyonun etkisiyle satışlarda zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Çin, dünya çapında elektrikli araç üretiminde lider konumda ve Nissan, bu alanda rakiplerine göre geride kalmış görünüyor.

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