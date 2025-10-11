Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Nissan’dan 341.000 TL indirim.

Nissan’dan 341.000 TL indirim.

Eylülde yaptığı güzel indirimle satışlarda patlama yaşayan Nissan markası Ekimde de indirimlerine devam ediyor.

İşte Nissan’ın Ekim ayı fiyat listesi

Nissan Juke

1.0 Dig-T 115PS 6Mt Tekna
Liste fiyatı : 1.704.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.549.000 TL

1.0 Dig-T 115PS Dct Tekna
Liste fiyatı : 1.974.300 TL / : Kampanyalı fiyat : 1.814.500 TL

1.0 Dig-T 115PS Dct Platinum
Liste fiyatı : 2.107.700 TL / Kampanyalı fiyat : 2.007.700 TL

1.0 Dig-T 115PS Dct N-Design :
Liste fiyatı : 2.223.900 TL / Kampanyalı fiyat : 2.123.900 TL

1.0 Dig-T 115PS Dct N-Sport
Liste fiyatı : 2.223.900 TL / Kampanyalı fiyat : 2.123.900 TL

1.0 Dig-T 115PS Dct Platinum Premium
Liste fiyatı : 2.346.100 TL / Kampanyalı fiyat : 2.196.100 TL

Nissan Qashqai

1.3 Dig-T Mild Hybrid Designpack
Liste fiyatı : 2.264.300 TL / Kampanyalı fiyat : 1.999.000 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid Skypack
Liste fiyatı : 2.961.100 TL / Kampanyalı fiyat : 2.861.100 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid Skypack 4x4
Liste fiyatı : 3.108.100 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid N-Design
Liste fiyatı : 3.167.600 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid N-Design 4x4
Liste fiyatı : 3.270.400 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid Platinum
Liste fiyatı : 3.198.600 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid Platinum 4x4
Liste fiyatı : 3.301.600 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid Premium
Liste fiyatı : 3.327.400 TL

1.3 Dig-T Mild Hybrid Premium 4x4
Liste fiyatı : 3.430.200 TL

Nissan Qashqai E-Power 190PS Skypack
Liste fiyatı : 3.303.700 TL / Kampanyalı fiyat : 3.203.700 TL

Nissan Qashqai E-Power 190PS N-Design
Liste fiyatı : 3.517.400 TL / Kampanyalı fiyat : 3.317.400 TL

Nissan Qashqai E-Power 190PS Platinum
Liste fiyatı : 3.508.200 TL / Kampanyalı fiyat : 3.408.200 TL

Nissan Qashqai E-Power 190PS Platinum Premium
Liste fiyatı : 3.636.000 TL / Kampanyalı fiyat : 3.536.000 TL

Nissan X-Trail

1.5 Vc-T Mild Hybrid 163PS Platinum
Liste fiyatı : 3.741.200 TL / Kampanyalı fiyat : 3.399.000 TL

1.5 Vc-T Mild Hybrid 163PS Platinum Premium
Liste fiyatı : 4.209.900 TL / Kampanyalı fiyat : 4.109.900 TL

Kaynak: Haber Merkezi
