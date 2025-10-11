İşte Nissan’ın Ekim ayı fiyat listesi
Nissan’dan 341.000 TL indirim.
Eylülde yaptığı güzel indirimle satışlarda patlama yaşayan Nissan markası Ekimde de indirimlerine devam ediyor.
Nissan Juke
1.0 Dig-T 115PS 6Mt Tekna
Liste fiyatı : 1.704.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.549.000 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct Tekna
Liste fiyatı : 1.974.300 TL / : Kampanyalı fiyat : 1.814.500 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct Platinum
Liste fiyatı : 2.107.700 TL / Kampanyalı fiyat : 2.007.700 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct N-Design :
Liste fiyatı : 2.223.900 TL / Kampanyalı fiyat : 2.123.900 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct N-Sport
Liste fiyatı : 2.223.900 TL / Kampanyalı fiyat : 2.123.900 TL
1.0 Dig-T 115PS Dct Platinum Premium
Liste fiyatı : 2.346.100 TL / Kampanyalı fiyat : 2.196.100 TL
Nissan Qashqai
1.3 Dig-T Mild Hybrid Designpack
Liste fiyatı : 2.264.300 TL / Kampanyalı fiyat : 1.999.000 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Skypack
Liste fiyatı : 2.961.100 TL / Kampanyalı fiyat : 2.861.100 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Skypack 4x4
Liste fiyatı : 3.108.100 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid N-Design
Liste fiyatı : 3.167.600 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid N-Design 4x4
Liste fiyatı : 3.270.400 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Platinum
Liste fiyatı : 3.198.600 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Platinum 4x4
Liste fiyatı : 3.301.600 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Premium
Liste fiyatı : 3.327.400 TL
1.3 Dig-T Mild Hybrid Premium 4x4
Liste fiyatı : 3.430.200 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS Skypack
Liste fiyatı : 3.303.700 TL / Kampanyalı fiyat : 3.203.700 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS N-Design
Liste fiyatı : 3.517.400 TL / Kampanyalı fiyat : 3.317.400 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS Platinum
Liste fiyatı : 3.508.200 TL / Kampanyalı fiyat : 3.408.200 TL
Nissan Qashqai E-Power 190PS Platinum Premium
Liste fiyatı : 3.636.000 TL / Kampanyalı fiyat : 3.536.000 TL
Nissan X-Trail
1.5 Vc-T Mild Hybrid 163PS Platinum
Liste fiyatı : 3.741.200 TL / Kampanyalı fiyat : 3.399.000 TL
1.5 Vc-T Mild Hybrid 163PS Platinum Premium
Liste fiyatı : 4.209.900 TL / Kampanyalı fiyat : 4.109.900 TL