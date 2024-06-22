Nissan'dan flaş karar. Fabrikasını kapatacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Nissan'dan flaş karar. Fabrikasını kapatacak

Japon otomobil devi Nissan'dan Çin kararı... Firma Çin'in doğusundaki Ciangsu kentinde bulunan otomobil fabrikasını kapatıyor.

Japon otomobil devi Nissan Motor'dan flaş Çin kararı...Firma, Çin'in Ciangsu ayaletindeki Çangcou kentinde "Qashqai" kompakt spor modelinin üretildiği tesisi kapattı.

Otomobil üreticileri, Çin ve rakiplerinin Asya pazarındaki satış hacimlerini düşmesi firmaları radikal kararlar almaya başladı.

Kyodo ajansının aktardığı habere göre Nissan, Çin'in Ciangsu eyaletinin Çangcou kentindeki fabrikasını kapatacak. Nissan Çangcou'daki fabrikayı Çinli firma Dongfent Motor'la isbirliğiyle üretim yapıyordu.

Fabrikanın "Qashqai" kompakt spor modelinin üretildiği tesis, faaliyetlerini dün itibarıyla tamamladı. Yıllık 130 bin adet araç üretme kapasitesindeki fabrikatın, Japon firmasının Çin'deki üretiminin toplam yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu belirtildi.

Japon otomobil devinin, Çin'de düşük seyreden satışlar sonrası bu kararın alındığı belirtildi. Verilere göre Nissan'ın Çin'de mayıs ayındaki otomobil satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

Ulusal basında, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulandı.

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