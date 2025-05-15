Nitelikli yağma çetesi çökertildi! Gökçeada’da iki aileye operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nitelikli yağma çetesi çökertildi! Gökçeada’da iki aileye operasyon

Çanakkale Gökçeada’da iki aileye ‘nitelikli yağma’ suçundan düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gökçeada'da 2 aile arasında çıkar çatışması başlayınca ortak işledikleri suçlar deşifre oldu. İki aileden şüphelilerin çeşitli yağma suçlarına karıştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Nitelikli yağma" suçlamasıyla 13 kişiye yönelik 12 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

15 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve toplam 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 9 ev ve 8 araçta arama yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K. tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nitelikli yağma çetesi çökertildi! Gökçeada’da iki aileye operasyon

Nitelikli yağma çetesi çökertildi! Gökçeada’da iki aileye operasyon

Nitelikli yağma çetesi çökertildi! Gökçeada’da iki aileye operasyon

Nitelikli yağma çetesi çökertildi! Gökçeada’da iki aileye operasyon

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