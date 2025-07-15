Niyazi Nefi Kara: 'Belediyeyi ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar...

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sosyal medya hesabından CHP üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

"PARTİ ÜST YÖNETİMİNİN BİR REFLEKSİ"

Kara, parti üyeliğinin MYK kararıyla askıya alınmış olmasını, 'planlı algı operasyonlarıyla yıpratılmaya çalışılan parti üst yönetiminin verdiği genel bir refleks' olarak değerlendirerek, "Keza siyasi tarihimizde olağanüstü dönemlerin olağanüstü kararları beraberinde getirdiğini kuşaklardır deneyimliyoruz" dedi. Kara'nın paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir" diyen Kara, Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir. Yarın yargılama süreci tamamlanıp haklılığımız ortaya çıktığında yolumuza Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz siyaset anlayışını benimseyen evlatları olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz.

"ELİNİ OVUŞTURANLAR..."

Yaşadığımız süreç iftira ve yalanlarla 'CHP'yi ve Niyazi Nefi Kara'yı itibarsızlaştırırız, belediyeyi de ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar için büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız."

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