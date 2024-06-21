Nizip’te trafonun alev alması sonucu çıkan yangın geçici barınma merkezine sıçradı

Yangın, yakındaki geçici barınma merkezine sıçradı, bölge geniş çaplı tedbirlerle koruma altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarına başladı.

Geçici barınma merkezinde bulunanlar güvenlik amaçlı olarak tahliye edilirken, dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince müdahale edildi. Nizip ilçesindeki kapalı spor salonları, yangınzedeler için geçici barınma alanı olarak kullanıldı.

Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı, soruşturma devam ediyor.