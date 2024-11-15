Nizip'te yenilenebilir enerji dönemi başlıyor

Kaynak: İHA
Nizip'te yenilenebilir enerji dönemi başlıyor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ederek yenilenebilir enerji yatırımlarını görüştü. Nizip'te çevre dostu projeler hayata geçirilecek.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçede planlanan yenilenebilir enerji projeleri hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede özellikle güneş enerjisi yatırımları üzerinde duruldu.

Başkan Doğan, Nizip'te sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Çevre dostu enerji çözümlerinin ekonomik fayda sağlarken, yerel kalkınmaya da büyük katkı sunacağına dikkat çekti. Ayrıca, Yılmaz'a ilçeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, ziyaretin kendisine büyük bir memnuniyet verdiğini belirtirken, yenilenebilir enerji yatırımlarının yerel yönetimlere sunduğu fırsatları da öne çıkardı. Ziyaret, Nizip'in sürdürülebilir enerji çözümleri ile örnek bir model olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Son Haberler
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Samandağ’daki kamışlık yangını söndürüldü
Samandağ'da kamışlık yangını
Kuraklığın vurduğu Sivas’ta tarım darbe yedi
Kuraklığın vurduğu Sivas’ta tarım darbe yedi