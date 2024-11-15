Nizip'te yenilenebilir enerji dönemi başlıyor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçede planlanan yenilenebilir enerji projeleri hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede özellikle güneş enerjisi yatırımları üzerinde duruldu.

Başkan Doğan, Nizip'te sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Çevre dostu enerji çözümlerinin ekonomik fayda sağlarken, yerel kalkınmaya da büyük katkı sunacağına dikkat çekti. Ayrıca, Yılmaz'a ilçeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, ziyaretin kendisine büyük bir memnuniyet verdiğini belirtirken, yenilenebilir enerji yatırımlarının yerel yönetimlere sunduğu fırsatları da öne çıkardı. Ziyaret, Nizip'in sürdürülebilir enerji çözümleri ile örnek bir model olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.