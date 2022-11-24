İsviçre Kamerun'u bir Kamerunlu'yla nasıl vurdu? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

İsviçre Milli Takımı Birleşmiş Milletler Milli Takımı gibi.

Avrupa'nın tam ortasında. Kadrosunda her milletten isim var.

Teknik direktörü Murat Yakın Türk asıllı mesela.

Latin oldukları isimlerinden belli olan Rodriguez var, Vargas var.

Kosovalı Shaqiri var, Xhaka var.

Kamerun'a karşı oynuyor ama. Kadrosunda Kamerun doğumlu Embolo var.

Taşıma suyla dönmüş değirmen. Son 5 dünya kupasının hepsinde İsviçre var.

Kamerun'a gelince.

Orada da tanıdıklar var.

Takımın başındaki Song bir ara Trabzonspor'da da oynayan eski Galatasaraylı.

Maça yedekler arasında başlayan Aboubakar eski Beşiktaşlı.

Yine yedekler arasında sahaya çıkan N'Koudou da şu andaki Beşiktaşlı.

İki takımın mücadelesi çok bilinmeyenli bir denklem gibiydi. Neyin ne olacağı belli değildi.

Bulundukları G Grubu'nda Brezilya ile Sırbistan da olduğu için; ikisi için de bu maçtan alınacak galibiyet çok değerliydi. Çünkü bu grupta herkes Brezilya'nın lider bitireceğine hem fikir. İkinci kim olacak; işte bu önemli. Sırbistan da güçlü bir takım olduğuna göre, bu maçın sonucu iki takım için de önemliydi.

İsviçre maça kendinden emin başladı. Soğukkanlı top çevirmeler, karşı yarı sahaya yerleşmeye çalışmalar. Ama bir de görüldü ki o ne? Kamerun'un futbolcuları zıpkın gibi. Ani ataklarla İsviçre kalesinde tehlikeli pozisyonlar yakaladılar. Kalecileri günündeydi de ilk yarıyı gol yemeden kapattılar. Zaten sonra İsviçreliler de temkinli oynamaya başladılar.

İkinci yarıya gelince...

İsviçre golle başladı. 48'de Shaquiri orta sahasına çevirdi, Embolo da filelere gönderdi. Gönderdi de sevinmedi, sevinemedi. Çünkü gol attığı takım kendi doğduğu ülkeydi. Kamerun'a golü Kamerunlu atmıştı yani. Ailesi daha iyi bir gelecek için İsviçre'ye göç etmişti. Kader işte. Ne de olsa zengin ülke. Zenginlik bir delikanlıyı kendi ülkesine karşı yetiştirip, sahaya sürüyor böyle.

Golden sonra Kamerun bir ara rakip ceza alanına yığdı oyunu ama bitirici yerlerde adamı yoktu. Aboubakar kenarda neden oturuyordu? Herkes oyuna girmesini beklerken Song 5 numaralı formasıyla Ondoua'yı aldı oyuna, 67. dakikada. Aboubakar takım mağlupken ileride de sorun varken neden hala kenardaydı acaba?

Kamerun mağlup durumda olmasına rağmen bir değişiklikle yetinirken İsviçre 3 değişiklik birden yaptı 72'de. Galatasaraylı Seferoviç de girenlerden birisiydi.

Herkes benim gibi düşünüyormuş demek ki. 73. dakikada Kamerun kulübesinde Aboubakar ve N'Koudou oyuna girmek için hazırlanmaya başlayınca tribünlerden sesler yükseldi, Kamerunlular da bekliyormuş bunu demek ki. 74'de ikisi de girdi oyuna.

Girdi girmesine de. Murat Yakın'ın takımı çok iyi kapanıyordu ve rakibine asla ceza alanında topla oynama fırsatı vermiyordu.

Kamerun'un kalecisi de girdi oyuna. İleri çıktı bir stoper gibi. Ama atılan bütün toplar İsviçre defansından dönüyordu.

İlk yarıda bir kaç pozisyona giren Kamerun, son dakikalarda istese de pozisyon bulamadı. Çünkü buna fırsat vermeyen İsviçre'ydi. Avantaj da Birleşmiş Milletler Takımı'nın oldu.