N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan sözleşmesi bitimiyle takımdan ayrılan Kevin N'Koudou, Arabistan'a gidiyor.

N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu

2019'da Beşiktaş'a katılan ve geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılanKevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oluyor.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Kevin N'Koudou ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Körfez ekibinin Kamerunlu oyuncuyu Suudi Arabistan'a davet ettiği belirtilen haberde N'Koudou'nun kısa süre içerisinde Arabistan'da olacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu yıldız, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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