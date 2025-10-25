Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor Alanyaspor'u konuk etti.

Son haftalarda çıkış yakalayan Kocaelispor, ligin dişli takımlarından Alanyaspor karşısında 62'inci dakikada Tayfur Bingöl'ün rövaşata golüyle öne geçti.

Karşılaşmada son dakikalara kadar skoru koruyan ev sahibi ekip, 88'te Serdar Dursun ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor taraftarı önünde 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Selçuk İnan yönetimindeki Körfez ekibi, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Öte yandan Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.