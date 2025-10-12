Norveçli yetkililer, bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklanmadan hemen önce çevrim içi bahislerde yaşanan olağandışı artışı incelemeye aldı.

Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado için Polymarket adlı kripto tabanlı bahis sitesinde oynanan bahislerin, ödül duyurulmadan birkaç saat önce keskin biçimde yükseldiği Norveç basını tarafından tespit edildi.

Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, ABD merkezli Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre, bilgimizi kullanarak kazanç sağlamak isteyen suç unsurlarının hedefi olduk” dedi.

Harpviken “Sızıntı olup olmadığını söylemek için henüz erken ancak resmi bir soruşturma başlatılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Polymarket sitesinde perşembe günü gece yarısından hemen sonra Machado’nun kazanma ihtimali yüzde 3,75 olarak görünüyordu. İki saat içinde oran yüzde 72,8’e fırladı, bu da kısa sürede çok sayıda bahisçinin Machado’ya yöneldiğini gösterdi.

İddiaya göre bir kullanıcı bu sayede 65 bin doların üzerinde kazanç elde etti, bir diğeri ise bahis yaptığı gün oluşturulan yeni bir profil üzerinden kazanç sağladı.